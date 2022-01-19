Онищенко заявил, что не видит причин для ввода локдауна в России
Заслуженный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал не истереть на тему штамма коронавируса «омикрон», сообщает ТАСС.
По его словам, из-за нового варианта COVID-19 не нужно вводить в России «никаких локдаунов», вместо этого следует тщательно выявлять очаги и вакцинироваться.
«Самое главное - нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Тот иммунитет, который мы приобрели при вакцинации, он работает», - подчеркнул он.
Ранее власти Шотландии приняли решение с 24 января отменить все ограничения, введённые из-за распространения штамма «омикрон», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- «Роснано» договорилось о реструктуризации долга с крупнейшим кредитором
- Песков заявил, что Путин не стал окунаться в купель из-за пандемии
- Власти Петербурга не исключили ужесточение противоэпидемических ограничений
- В России разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
- СМИ: Глава МИД Казахстана не считает, что к беспорядкам причастен Назарбаев
- Поклонская рассказала о сообщениях о готовящемся покушении
- «Газпром» предупредил Молдавию о возможном отключении газа за неуплату
- Онищенко заявил, что не видит причин для ввода локдауна в России
- Повышенный уровень террористической опасности на Байконуре продлили до 3 февраля
- В Свердловской области отменят QR-коды в общественных местах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru