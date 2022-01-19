Онищенко заявил, что не видит причин для ввода локдауна в России

Заслуженный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал не истереть на тему штамма коронавируса «омикрон», сообщает ТАСС.

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По его словам, из-за нового варианта COVID-19 не нужно вводить в России «никаких локдаунов», вместо этого следует тщательно выявлять очаги и вакцинироваться.

«Самое главное - нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Тот иммунитет, который мы приобрели при вакцинации, он работает», - подчеркнул он.

Ранее власти Шотландии приняли решение с 24 января отменить все ограничения, введённые из-за распространения штамма «омикрон», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости Александр Натрускин
ТЕГИ:КарантинКоронавирусОмикрон-штаммГеннадий Онищенко
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