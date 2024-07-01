В Госдуме заявили, что в России никогда не будет шестидневной рабочей недели

В России никогда не будет шестидневной рабочей недели, так как это противоречит Трудовому кодексу, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает «Лента.ру».

Она отметила, что Россия в трудовых вопросах давно идет в сторону прогресса, никаких агрессивных мер здесь быть не может, ухудшение условий труда недопустимо.