В Госдуме заявили, что в России никогда не будет шестидневной рабочей недели
В России никогда не будет шестидневной рабочей недели, так как это противоречит Трудовому кодексу, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает «Лента.ру».
Она отметила, что Россия в трудовых вопросах давно идет в сторону прогресса, никаких агрессивных мер здесь быть не может, ухудшение условий труда недопустимо.
Вероятности введения шестидневной рабочей недели в России в текущих условиях рекордно низкой безработицы нет. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Котяков напомнил, что в российском трудовом законодательстве предусмотрены повышенная оплата при переработках, возможность выхода на работу в выходные дни и праздники при обоюдном согласии сторон. Работодатель понимает, что придется заплатить за часы сверх нормы, а работник осознает, что при таких условиях получит оплату больше, чем за привычный трудовой день, передает «Радиоточка НСН».
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