В США впервые за пять лет от гриппа умерли больше людей, чем от COVID
В США число впервые за последние пять лет число умерших от гриппа превысила число умерших от последствий COVID-19, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минздрава США.
По мнению вирусологов это связано с тем, что штаммы гриппа H1N1 и H3N2 вызывают более тяжелые заболевания. Кроме того, на статистику оказывают влияние приобретенный иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни и массовая вакцинация.
Также зачастую от гриппа умирают чаще из-за того, что заболевшие им слишком поздно обращаются за медицинской помощью.
Ранее стало известно, что США столкнулись с самой серьезной вспышкой птичьего гриппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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