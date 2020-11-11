Онищенко выступил против продления новогодних каникул из-за COVID-19
Бывший главный санитарный врач России заявил в эфире НСН, что пока рано рассматривать подобные меры - тем более, для всей страны.
Партия «Коммунисты России» предложила правительству продлить новогодние каникулы до 24 января в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Там считают, что это поможет замедлить распространение инфекции. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин также призвал оплатить вынужденные выходные как рабочие дни, как это делалось весной.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в эфире НСН, что пока рано думать о введении подобных мер.
«Во-первых, мы не знаем, как будут развиваться события в конце декабря-начале января. Во-вторых, в разных регионах ситуация разная. Поэтому на всю страну принимать такие решения неграмотно, разорительно и необоснованно. Вот придет время, будем решать», - сказал он.
Онищенко также предложил присмотреться к опыту других государств.
«Надо делать кальку с опыта некоторых европейский стран. Например, в Германии ситуация примерно однородная, во Франции, я уж не говорю про скандинавские страны, которые зачастую меньше, чем одна Московская область», - отметил депутат.
Кроме того, бывший главный санитарный врач России скептически отнесся к предложению оплачивать вынужденные выходные как рабочие дни.
«Нам март "очень многое дал" - мы остановили экономику. Ну да Бог с ней, мы нанесли больший ущерб здоровью людей, чем, собственно, коронавирус. Например, люди не проходили курсы лечения, врачи не делали плановых операций. Из-за этого подскочила смертность у обычных больных, не ковидных», - напомнил он.
Говоря о негативных последствиях от новых ограничений, Онищенко раскритиковал дистанционное обучение школьников.
«Дети не учились последнюю четверть прошлого учебного года, этот год начался через пень-колоду. У меня была возможность понаблюдать, что такое удаленка: качество обучения сильно страдает, вдобавок сам ученик по-другому воспринимает материал в домашних условиях», - отметил парламентарий.
Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение в столице минимум два месяца — до 15 января 2021 года. Городские кинозалы и театры разрешено заполнять лишь на 25%. Кроме того, рестораны и клубы в этот период не смогут работать с 23.00 до 06.00.
Между тем, во Франции уже предложили отменить празднование Рождества и Нового года. По словам местных врачей, массовые гуляния в праздники способны породить третью волну заболевания. Ранее Франции и Германия ввели повторный карантин.
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