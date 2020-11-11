Онищенко выступил против продления новогодних каникул из-за COVID-19

Онищенко также предложил присмотреться к опыту других государств.

«Надо делать кальку с опыта некоторых европейский стран. Например, в Германии ситуация примерно однородная, во Франции, я уж не говорю про скандинавские страны, которые зачастую меньше, чем одна Московская область», - отметил депутат.

Кроме того, бывший главный санитарный врач России скептически отнесся к предложению оплачивать вынужденные выходные как рабочие дни.

«Нам март "очень многое дал" - мы остановили экономику. Ну да Бог с ней, мы нанесли больший ущерб здоровью людей, чем, собственно, коронавирус. Например, люди не проходили курсы лечения, врачи не делали плановых операций. Из-за этого подскочила смертность у обычных больных, не ковидных», - напомнил он.

Говоря о негативных последствиях от новых ограничений, Онищенко раскритиковал дистанционное обучение школьников.

«Дети не учились последнюю четверть прошлого учебного года, этот год начался через пень-колоду. У меня была возможность понаблюдать, что такое удаленка: качество обучения сильно страдает, вдобавок сам ученик по-другому воспринимает материал в домашних условиях», - отметил парламентарий.

Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение в столице минимум два месяца — до 15 января 2021 года. Городские кинозалы и театры разрешено заполнять лишь на 25%. Кроме того, рестораны и клубы в этот период не смогут работать с 23.00 до 06.00.

Между тем, во Франции уже предложили отменить празднование Рождества и Нового года. По словам местных врачей, массовые гуляния в праздники способны породить третью волну заболевания. Ранее Франции и Германия ввели повторный карантин.

