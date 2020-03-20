Штурм в аэропорту Красноярска. Готова ли Россия к карантину?
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска после нескольких часов ожидания карантинных предписаний
Около 800 пассажиров сразу нескольких рейсов из стран Азии по прибытии в аэропорт Красноярска застряли там на несколько часов. Каждому из них должно было быть вручено постановление о двухнедельном карантине. Как пишет «Лента.ру», оформлением этих бумаг занимались всего-навсего три специалиста Роспотребнадзора. В результате попавшие под режим изоляции россияне вышли из себя. Трое сотрудников полиции толпу остановить не смогли. Некоторые ответственные пассажиры все-таки решили дождаться получения документа, но тут закончились бланки для постановлений. Роспотребнадзору ничего не оставалось, как заявить, что все пассажиры проинформированы о правилах карантина и все необходимые документы им привезут на дом. Позже ведомство сообщило, что может увеличить количество своих сотрудников, чтобы не повторялись такие ситуации, как в аэропорту Красноярска.
А раньше подумать было нельзя? – возникает резонный вопрос. В городском управлении Роспотребнадзора не знали расписания прилетов? Так уже давно существуют соответствующие онлайн-ресурсы. Значит, просто не были готовы к оперативному оформлению большого количества документов в сжатые сроки. Всё на Италию киваем: там, мол, не подготовились к эпидемии. А случай в Красноярске – три писца на 800 прибывших – это готовность?
А, может быть, дело в другом, и причина случившегося в Красноярске совсем иная? Может быть, чиновники ведомства сочли, что и так сойдет – подождут людишки-то, не графья, чай? Но заставить после шести- или восьмичасового перелета людей проторчать в аэропорту еще несколько часов не просто негуманно. Это говорит еще и о том, что их принимают за стадо овец, и никакими мерами предосторожности такое вопиюще пренебрежительное отношение к людям объяснено быть не может.
Между тем, по распоряжению главы Роспотребнадзора, о котором НСН писала накануне, двухнедельный карантин стал обязательным для всех без исключения, кто возвращается из-за границы России. Ранее самоизоляции подлежали только те, кто вернулся из стран, неблагополучных по коронавирусу, список которых публиковало ведомство. В такой ситуации тремя писцами на аэропорт уж точно не обойтись – это гарантирует повторение красноярских событий. А самое главное – обеспечит неконтролируемое распространение инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Аналитики предрекли рост цен на нефть к лету
- Штурм в аэропорту Красноярска. Готова ли Россия к карантину?
- В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд
- Телеграм: Коронавирус, пленные в Черногории и Лимонов
- Захарова: Возвращения домой ждут около девяти тысяч россиян