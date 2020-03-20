Штурм в аэропорту Красноярска. Готова ли Россия к карантину?

А раньше подумать было нельзя? – возникает резонный вопрос. В городском управлении Роспотребнадзора не знали расписания прилетов? Так уже давно существуют соответствующие онлайн-ресурсы. Значит, просто не были готовы к оперативному оформлению большого количества документов в сжатые сроки. Всё на Италию киваем: там, мол, не подготовились к эпидемии. А случай в Красноярске – три писца на 800 прибывших – это готовность?

А, может быть, дело в другом, и причина случившегося в Красноярске совсем иная? Может быть, чиновники ведомства сочли, что и так сойдет – подождут людишки-то, не графья, чай? Но заставить после шести- или восьмичасового перелета людей проторчать в аэропорту еще несколько часов не просто негуманно. Это говорит еще и о том, что их принимают за стадо овец, и никакими мерами предосторожности такое вопиюще пренебрежительное отношение к людям объяснено быть не может.

Между тем, по распоряжению главы Роспотребнадзора, о котором НСН писала накануне, двухнедельный карантин стал обязательным для всех без исключения, кто возвращается из-за границы России. Ранее самоизоляции подлежали только те, кто вернулся из стран, неблагополучных по коронавирусу, список которых публиковало ведомство. В такой ситуации тремя писцами на аэропорт уж точно не обойтись – это гарантирует повторение красноярских событий. А самое главное – обеспечит неконтролируемое распространение инфекции.

