Онищенко назвал причины недоступности жизненно важных лекарств

Розничные цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов за 8 месяцев этого года выросли на 3,8 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, сообщает ТАСС. Кроме того, в ведомстве также заявили, что информация об отсутствии в регионах некоторых лекарств не соответствует действительности. Уточняется, что речь идет об антирабической вакцине, преднизолоне и инсулине.

Такое изменение стоимости лекарств вполне нормально и укладывается в инфляцию. Об этом в беседе с НСН рассказал бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Инфляция есть и это касается всего. К сожалению, даже жизненно важных препаратов. Четыре процента как раз укладываются в ту инфляцию, в те процессы, которые идут. Но я подозреваю, что даже гораздо больше инфляция, тем более в этом сегменте. Поэтому это процесс, который, к сожалению, существует. Это, так называемые, законы рыночной экономики. Так что, инструмент здесь один – на эту же сумму увеличивать финансирование. Это, так называемый, дефлятор (Индекс инфляции, применяемый для индексации стоимости и пересчета цен товаров - прим.НСН). Каждый год он делается, когда принимается бюджет. Если, допустим, финансирование той или иной опции бюджета не меняется, не увеличивается, то просто идет увеличение на сумму дефляции. Поэтому Росздравнадзор просто констатирует факт», - заявил он.