Онищенко назвал причины недоступности жизненно важных лекарств
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН объяснил, почему рост цен на жизненно важные препараты не влияют на их производство в России.
Розничные цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов за 8 месяцев этого года выросли на 3,8 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, сообщает ТАСС. Кроме того, в ведомстве также заявили, что информация об отсутствии в регионах некоторых лекарств не соответствует действительности. Уточняется, что речь идет об антирабической вакцине, преднизолоне и инсулине.
Такое изменение стоимости лекарств вполне нормально и укладывается в инфляцию. Об этом в беседе с НСН рассказал бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Инфляция есть и это касается всего. К сожалению, даже жизненно важных препаратов. Четыре процента как раз укладываются в ту инфляцию, в те процессы, которые идут. Но я подозреваю, что даже гораздо больше инфляция, тем более в этом сегменте. Поэтому это процесс, который, к сожалению, существует. Это, так называемые, законы рыночной экономики. Так что, инструмент здесь один – на эту же сумму увеличивать финансирование. Это, так называемый, дефлятор (Индекс инфляции, применяемый для индексации стоимости и пересчета цен товаров - прим.НСН). Каждый год он делается, когда принимается бюджет. Если, допустим, финансирование той или иной опции бюджета не меняется, не увеличивается, то просто идет увеличение на сумму дефляции. Поэтому Росздравнадзор просто констатирует факт», - заявил он.
Онищенко также прокомментировал и заявление производителей жизненно важных препаратов, которые жалуются на невыгодность производства таких лекарств в связи с постоянным жестким регулированием цен. По его словам, стоимость, которая установлена в России, позволяет компаниям-производителям получать достаточную прибыль.
«Мерзавцы эти производители препаратов! Рынок наш российский для производителей – Клондайк. Они потеряли всякую совесть. Объясню на примере жизненно важных препаратов, которые являются препаратами лечения СПИДа. Так вот, в Казахстане они стоят в десятки раз меньше, чем в нашей стране. И эта цена неестественная, когда есть затраты на производство. А это политическая цена. Все разговоры о том, что это международная фармацевтическая мафия такие цены устанавливает, происходят потому, что Россию доить можно. Они продают один и тот же препарат, одной и той же серии в десятки раз дешевле. Вот вам пример этой бедной фармацевтической мафии, которая просто с себя снимает последнюю рубашку для того, чтобы обеспечить наш рынок препаратами. Это все не так! Их нытье – циничная ложь», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что в первой половине 2019 года количество госзакупок жизненно важных лекарств, которые так и не состоялись, увеличилось в два раза в сравнении с этим же периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитической компании Headway. Количество сорванных закупок выросло с 31,8 тысяч до 60,8 тысяч, что составляет четверть от общего объема тендеров. В эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением против страны и обвинил в этом производителей, желающих побольше заработать, и Минздрав, не контролирующий бизнес.
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