Онищенко призвал сажать за срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН обвинил Минздрав в потакании фармкомпаниям, шантажирующим ведомство.
В первой половине 2019 года количество госзакупок жизненно важных лекарств, которые так и не состоялись, увеличилось в два раза в сравнении с этим же периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитической компании Headway. Количество сорванных закупок выросло с 31,8 тысяч до 60,8 тысяч, что составляет четверть от общего объема тендеров. Большинство из них не состоялись из-за отсутствия заявок. Среди федеральных закупок чаще всего срывались закупки препарата «Ламивудин», который используется для лечения ВИЧ-инфекции. По мнению экспертов «Ъ», главная причина срыва аукционов – новая методика формирования максимальной цены контракта при госзакупках Минздрава.
В эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением против страны и обвинил в этом производителей, желающих побольше заработать, и Минздрав, не контролирующий бизнес.
«Вина лежит на Минздраве и на наших так называемых производителях. Видите ли, им не нравится цена! Если мы сравним цены на антиретровирусные препараты даже в Казахстане и у нас, они в сотни раз разнятся. Другое дело, им жадность застит глаза. Им хочется цены не делать реальными и разумными. И то, что Минздрав установил цены, это правильно, но то, что он не контролирует эту работу и не заставляет их работать, никуда они не денутся. У Минздрава есть все рычаги и козыри. А то, что там никто не хочет этим заниматься, это главная причина», — сказал он.
Геннадий Онищенко пояснил, что Минздраву необходимо заниматься этой проблемой каждый день, ставить задачи и находить решения тех вопросов, которые возникают у производителей.
«Минздрав виноват в том, что он не заставляет наш так называемый бизнес, а в этом сегменте должен быть социально-ориентированный бизнес, приобретать человеческий облик, чего они не делают. И они решили шантажировать государство в лице Минздрава, а Минздрав не хочет с ними ссориться. Может быть, не умеет ссориться ради дела. И это преступление против государства, когда у государства есть деньги, а ВИЧ-инфицированные, а это в основном молодые люди, остаются без лечения. Они должны его получать регулярно. Если не будут получать, то мы с вами не то, что не подступимся к решению тех задач, которые стоят по продолжительности жизни, по здоровой жизни, мы растеряем даже то, что уже было. Есть такое понятие преступная халатность, как раз подходит под это. И сажать надо за это людей», — заявил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что рост российского фармацевтического рынка сократился за последние пять лет в шесть раз. Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН подтвердила, что не стоит ожидать значительного роста фармацевтического рынка в ближайшее время.
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