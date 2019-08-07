Онищенко призвал сажать за срыв госзакупок жизненно важных лекарств

В первой половине 2019 года количество госзакупок жизненно важных лекарств, которые так и не состоялись, увеличилось в два раза в сравнении с этим же периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитической компании Headway. Количество сорванных закупок выросло с 31,8 тысяч до 60,8 тысяч, что составляет четверть от общего объема тендеров. Большинство из них не состоялись из-за отсутствия заявок. Среди федеральных закупок чаще всего срывались закупки препарата «Ламивудин», который используется для лечения ВИЧ-инфекции. По мнению экспертов «Ъ», главная причина срыва аукционов – новая методика формирования максимальной цены контракта при госзакупках Минздрава.

В эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением против страны и обвинил в этом производителей, желающих побольше заработать, и Минздрав, не контролирующий бизнес.

«Вина лежит на Минздраве и на наших так называемых производителях. Видите ли, им не нравится цена! Если мы сравним цены на антиретровирусные препараты даже в Казахстане и у нас, они в сотни раз разнятся. Другое дело, им жадность застит глаза. Им хочется цены не делать реальными и разумными. И то, что Минздрав установил цены, это правильно, но то, что он не контролирует эту работу и не заставляет их работать, никуда они не денутся. У Минздрава есть все рычаги и козыри. А то, что там никто не хочет этим заниматься, это главная причина», — сказал он.