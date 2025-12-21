Онищенко усомнился в готовности россиян к четырехдневной рабочей неделе
Россияне пока не готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю, так как не будут знать, чем себя занять три выходных подряд. Об этом ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По мнению Онищенко, россияне не всегда умеют полноценно отдыхать и при четырех рабочих днях, три выходных могут привести к ситуации, когда люди будут думать, чем себя занять.
Онищенко также предупредил о возможных негативных последствиях для экономики. Он считает, что сокращение рабочей недели допустимо только при условии внедрения новых технологий, которые позволят сохранить текущие темпы развития во всех отраслях.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России со временем сам перейдет к четырехдневке, однако этот процесс не стоит регулировать принудительно, поскольку такой график подойдет далеко не для всех профессий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В авиаотрасли исключили дефицит пилотов в РФ
- Онищенко усомнился в готовности россиян к четырехдневной рабочей неделе
- Пассажиров призвали не паниковать из-за массовых авиапроисшествий с Superjet 100
- Песков рассказал, что ему понравились не все вопросы на «Итогах года»
- Эксперт: Новогодний подарок учителю не должен превышать 3 тысячи рублей
- Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей
- Мошенники придумали новую схему обмана с корпоративными новогодними подарками
- Умер советский и украинский художник Валерий Сыров
- «Осознанное обострение»: Чем грозят крупнейшие поставки оружия США на Тайвань
- В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru