Онищенко усомнился в готовности россиян к четырехдневной рабочей неделе

По мнению Онищенко, россияне не всегда умеют полноценно отдыхать и при четырех рабочих днях, три выходных могут привести к ситуации, когда люди будут думать, чем себя занять.

Онищенко также предупредил о возможных негативных последствиях для экономики. Он считает, что сокращение рабочей недели допустимо только при условии внедрения новых технологий, которые позволят сохранить текущие темпы развития во всех отраслях.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России со временем сам перейдет к четырехдневке, однако этот процесс не стоит регулировать принудительно, поскольку такой график подойдет далеко не для всех профессий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».