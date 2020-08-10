Онищенко: Ущерб популяции от гриппа выше, чем от COVID-19

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил о необходимости массовой вакцинации от гриппа, отмечая, что ущерб от него для популяции выше, чем от коронавируса.

Президент Владимир Путин поручил профинансировать из государственного бюджета массовую вакцинацию от гриппа 60% населения России.

Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам состоявшегося 29 июля совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020-2021 годов.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал инициативу о вакцинации россиян от вируса гриппа.

«Будет легче». Вирусолог рассказал о подготовке ко второй волне COVID - 19

«Это связано с национальными целями – нам нужно сохранять здоровье людей. В прошлом году у нас получилось провакцинировать 72 млн россиян – это почти 50%. Это очень важная задача, потому что мы с вами потеряли много здоровья на всех этих сидениях и изоляциях, находясь в хроническом стрессе. И нам теперь нужно защитить популяцию от гриппа. Так что это своевременное государственное решение», - сказал депутат.

Он также отметил, что ущерб для популяции от гриппа гораздо больше чем от коронавируса.

«Коронавирусом за семь месяцев заболело только 20 миллионов. А гриппом в год до 900 миллионов болеет», - добавил Онищенко.

В настоящее время, общее количество смертей от коронавируса в России превысило 15 тысяч, и из них за последние сутки – 70. Число выявленных случаев за тот же период выросло на 5118, из которых более четверти без клинических проявлений.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ОнищенкоВакцинацияГриппКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры