Онищенко: Ущерб популяции от гриппа выше, чем от COVID-19
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил о необходимости массовой вакцинации от гриппа, отмечая, что ущерб от него для популяции выше, чем от коронавируса.
Президент Владимир Путин поручил профинансировать из государственного бюджета массовую вакцинацию от гриппа 60% населения России.
Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам состоявшегося 29 июля совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020-2021 годов.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал инициативу о вакцинации россиян от вируса гриппа.
«Это связано с национальными целями – нам нужно сохранять здоровье людей. В прошлом году у нас получилось провакцинировать 72 млн россиян – это почти 50%. Это очень важная задача, потому что мы с вами потеряли много здоровья на всех этих сидениях и изоляциях, находясь в хроническом стрессе. И нам теперь нужно защитить популяцию от гриппа. Так что это своевременное государственное решение», - сказал депутат.
Он также отметил, что ущерб для популяции от гриппа гораздо больше чем от коронавируса.
«Коронавирусом за семь месяцев заболело только 20 миллионов. А гриппом в год до 900 миллионов болеет», - добавил Онищенко.
В настоящее время, общее количество смертей от коронавируса в России превысило 15 тысяч, и из них за последние сутки – 70. Число выявленных случаев за тот же период выросло на 5118, из которых более четверти без клинических проявлений.
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