Онищенко сообщил о многих смертях повторно заболевших COVID-19
Случай смерти после повторного заражения коронавирусом в Нидерландах был далеко н первым, считает бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Наверняка их было больше, и это касается тех людей, у которых не вырабатывается иммунитет, их 5% примерно», - сказал он.
По его словам, у таких людей не вырабатывается иммунитет не только к COVID-19, но и к другим заболеваниям.
Онищенко отметил, что не видит других причин повторного заражения в тяжелой форме.
«Но если они появятся, будет интересно их узнать», - резюмировал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал неделю 12-18 октября решающей в борьбе с коронавирусом. Он уточнил, что если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер.
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