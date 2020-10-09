«Продержаться несколько месяцев»: Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Сергей Собянин призвал жителей Москвы собраться и продержаться еще несколько месяцев в условиях ограничительных мер из-за COVID-19. Градоначальник отметил, что «люди устали от ограничений, всё это понятно, но нам надо продержаться до вакцинации».
Кроме того, мэр Москвы заявил, что власти столицы «ничего не замазывают» по ситуации с коронавирусом.
«Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть», - заявил Собянин в эфире Первого канала.
Между тем, за минувшие сутки в Москве выявили 3 701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это больше всего в России, сообщили в оперштабе по мониторингу ситуации с COVID-19. В Санкт-Петербурге - 469 новых инфицированных, Подмосковье - 411 заболевших.
В целом в России выявлено 12 126 случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд по числу инфицированных за 24 часа, сообщает Ura.ru. До этого рекордный прирост новых пациентов был зафиксирован 11 мая, тогда за сутки было выявлено 11 656 заболевших.
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