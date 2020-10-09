«Продержаться несколько месяцев»: Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Сергей Собянин призвал жителей Москвы собраться и продержаться еще несколько месяцев в условиях ограничительных мер из-за COVID-19. Градоначальник отметил, что «люди устали от ограничений, всё это понятно, но нам надо продержаться до вакцинации».

Кроме того, мэр Москвы заявил, что власти столицы «ничего не замазывают» по ситуации с коронавирусом.

«Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть», - заявил Собянин в эфире Первого канала.