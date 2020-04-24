Трамп предложил облучать заболевших коронавирусом ультрафиолетом

Президент США добавил, что коронавирус уничтожается при мощном воздействии ультрафиолета или «просто очень мощного света», передает Ura.ru. Однако у специалистов предложение Трампа, мягко говоря, вызвало недоумение.



«Это какие-то детские рассуждения, детский лепет с ошибками. Я просто удивлен», - заявил РИА ФАН вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев. Он напомнил, что губительное воздействие ультрафиолета на вирусы и бактерии известно уже давно. Однако прямое воздействие на человека так же опасно для здоровья.



Кроме того, эксперт усомнился в методах «доставки» ультрафиолета. «Нужно лампу глотать и ждать, пока все станет замечательно в животе?» - сказал он.



Отметим, что США выбились в лидеру по числу заболевших коронавирусом — тм заболели почти 900 тысяч человек. При этом большие вспышки добрались до армии США. Так только на авианосце Theodore Roosevelt инфекцию подхватили 800 моряков, передает «Свободная пресса».

