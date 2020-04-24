Трамп предложил облучать заболевших коронавирусом ультрафиолетом

Президент США Дональд Трамп предпложил свой «рецепт» лечения людей, заболевших коронавирусом. Услышав от замминистра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, что COVID-19 погибает под воздействием солнечного света, президент предложил «облучать» больных.

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то он уничтожит коронавирус за минуту», - заявил Трамп.

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Президент США добавил, что коронавирус уничтожается при мощном воздействии ультрафиолета или «просто очень мощного света», передает Ura.ru. Однако у специалистов предложение Трампа, мягко говоря, вызвало недоумение.

«Это какие-то детские рассуждения, детский лепет с ошибками. Я просто удивлен», - заявил РИА ФАН вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев. Он напомнил, что губительное воздействие ультрафиолета на вирусы и бактерии известно уже давно. Однако прямое воздействие на человека так же опасно для здоровья.

Кроме того, эксперт усомнился в методах «доставки» ультрафиолета. «Нужно лампу глотать и ждать, пока все станет замечательно в животе?» - сказал он.

Отметим, что США выбились в лидеру по числу заболевших коронавирусом — тм заболели почти 900 тысяч человек. При этом большие вспышки добрались до армии США. Так только на авианосце Theodore Roosevelt инфекцию подхватили 800 моряков, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАКоронавирусТрамп
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