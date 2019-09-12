Онищенко: Сговор поставщиков сработал - Минздрав пошел на попятную
Бывший главный санитарный врач России рассказал в эфире НСН о последствиях изменения порядка закупки жизненно важных лекарств.
Министерство здравоохранения России планирует изменить порядок определения стартовой стоимости контрактов на закупку жизненно важных медикаментов. Причиной стали срывы аукционов на данные виды лекарств. Как отмечает РБК, в 2019 году 30% тендеров не состоялись из-за низких цен. Новые правила закупок могут начать действовать уже с ноября этого года.
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН называет подобные изменения провалом Минздрава РФ.
«Это свидетельствует о том, что сговор, который продемонстрировали поставщики, сработал и Минздрав пошел на попятную. Это значит, что будет закуплено гораздо меньше лекарств, чем можно было купить. Соответственно, часть людей останется без медицинской помощи.
«Наша ненасытная лекарственная мафия сегодня банкует»
Потому что цены у нас являются максимальными, даже если сравнить их с соседними странами – цены на те же лекарства, с теми же названиями, сериями гораздо ниже у них», - рассказал Онищенко.
За первое полугодие 2019 года количество несостоявшихся тендеров выросло в 2 раза по сравнению с 2018 годом. Всего за первые шесть месяцев этого года осталось без заявок порядка 47 тыс. тендеров на закупку лекарств, которые подавали госучреждения. Первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке обвиняет бизнес в неблагодарности.
«Как привести к порядку рецепт известный. А мы сейчас в угоду бизнесу меняем все нормативы, снимаем все виды контроля с них - это одно из звеньев цепи. Я думаю, это не будет оценено. Если бы они хотя бы сами производили лекарственные средства, то хотя бы имели бы моральное право диктовать цены. Но здесь они просто перекупщики – покупают за рубежом и привозят к нам», - сказала Геннадий Онищенко.
В России Минздрав, региональные ведомства или сами больницы закупают лекарства для льготников и стационаров. В этих целях они размещают заявку на сайте zakupki.gov.ru и указывают начальную максимальную цену контракта. Поставщик предлагает обозначенную или более низкую цену. Самое дешевое предложение выигрывает торг.
Ранее сообщалось, что розничные цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых за 8 месяцев 2019 года выросли на 3,8%. Геннадий Онищенко в эфире НСН объяснил, почему рост цен не влияет на их производство в России.
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