Онищенко: Сговор поставщиков сработал - Минздрав пошел на попятную

Министерство здравоохранения России планирует изменить порядок определения стартовой стоимости контрактов на закупку жизненно важных медикаментов. Причиной стали срывы аукционов на данные виды лекарств. Как отмечает РБК, в 2019 году 30% тендеров не состоялись из-за низких цен. Новые правила закупок могут начать действовать уже с ноября этого года.

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН называет подобные изменения провалом Минздрава РФ.

«Это свидетельствует о том, что сговор, который продемонстрировали поставщики, сработал и Минздрав пошел на попятную. Это значит, что будет закуплено гораздо меньше лекарств, чем можно было купить. Соответственно, часть людей останется без медицинской помощи.