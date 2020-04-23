Онищенко счёл возможным смягчение самоизоляции в некоторых регионах РФ
Геннадий Онищенко счёл смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах России возможным. Как пишет Интерфакс, по мнению бывшего главного санитарного врача России, это не приведет к дальнейшему распространению инфекции. Он подчеркнул, что в такой большой стране, как Россия, не может быть единого плато и одинакового течения заболеваемости COVID-19.
В частности, Геннадий Онищенко допускает возможность открытия парикмахерских и салонов красоты в тех регионах, где это позволяет сделать эпидемиологическая ситуация. Это возможно при условии, что посетители и работники будут в масках, а все мастера – перед тем, как принимать клиентов – будут проходить обследование.
По состоянию на среду, 22 апреля, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 513 человек, выздоровели 4 420 пациентов, напоминает Свободная пресса.
Ранее российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев, который являтся также советником директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, назвал сроки окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России. О прогнозе эксперта сообщает «Парламентская газета».
Академик считает начало июня наиболее оптимистичным сроком окончания эпидемии нового коронавируса в России.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН высоко оценил профессионализм инфекциониста, академика РАН Виктора Малеева, но поспорил с его прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.
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