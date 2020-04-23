Онищенко счёл возможным смягчение самоизоляции в некоторых регионах РФ

Геннадий Онищенко счёл смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах России возможным. Как пишет Интерфакс, по мнению бывшего главного санитарного врача России, это не приведет к дальнейшему распространению инфекции. Он подчеркнул, что в такой большой стране, как Россия, не может быть единого плато и одинакового течения заболеваемости COVID-19.

В частности, Геннадий Онищенко допускает возможность открытия парикмахерских и салонов красоты в тех регионах, где это позволяет сделать эпидемиологическая ситуация. Это возможно при условии, что посетители и работники будут в масках, а все мастера – перед тем, как принимать клиентов – будут проходить обследование.

По состоянию на среду, 22 апреля, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 513 человек, выздоровели 4 420 пациентов, напоминает Свободная пресса.

Онищенко: Безобразные очереди из-за пропусков превратили метро в злачное место

Ранее российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев, который являтся также советником директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, назвал сроки окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России. О прогнозе эксперта сообщает «Парламентская газета».

Академик считает начало июня наиболее оптимистичным сроком окончания эпидемии нового коронавируса в России.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН высоко оценил профессионализм инфекциониста, академика РАН Виктора Малеева, но поспорил с его прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:КоронавируссамоизоляцияГеннадий Онищенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры