Онищенко уличил правительство в сговоре с торговцами сигаретами у школ
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России в эфире НСН раскритиковал идею отменить запрет продавать табачные изделия в радиусе 100 метров от школ.
Ритейлеры выступили с инициативой пересмотреть действующее ограничение на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений вплоть до его отмены. Соответствующий документ они направили вице-премьеру Алексею Гордееву, пишут «Известия». По мнению авторов документа, в России и без того достаточно ограничений, защищающих несовершеннолетних от табака. А из-за размытости понятия «территория, предназначенная для оказания образовательных услуг» участникам рынка приходится сворачивать продажу сигарет, даже если рядом открылись курсы для взрослых.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН высказал мнение, что ритейлеры заранее обсудили поставленный вопрос с аппаратом правительства РФ, а также не исключил возможность сговора в этом вопросе.
«Этим бесстыжим, безнравственным мало того ущерба, который они наносят нашим гражданам. Это абсолютно ни на чем не основанная мера [отменить 100 метровый запрет]. Люди, которые имеют хоть каплю ответственности перед своим народом, застрелиться должны, а они направляют письма. Я практически с уверенностью говорю, что они этот вопрос обсудили в аппарате правительства РФ, потому что эти негодяи именно так и действуют. Я не исключаю, что они это сделали небескорыстно. Поэтому, пусть попробуют...» - сказал Онищенко.
Подписи под обращением к вице-премьеру поставили председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, директор Союза независимых сетей России (СНСР) Сергей Кузнецов и глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. В секретариате вице-премьера Алексея Гордеева подтвердили получение письма и уточнили, что оно уже разослано на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав. Они должны до конца года представить свои предложения в правительство.
Ранее в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция «Снюс: Модная конфета, убивающая детей», в ходе которой нарколог Олег Кутушев заявил, что потребители снюса рано или поздно перейдет в разряд обычных курильщиков.
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