Онищенко уличил правительство в сговоре с торговцами сигаретами у школ

Ритейлеры выступили с инициативой пересмотреть действующее ограничение на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений вплоть до его отмены. Соответствующий документ они направили вице-премьеру Алексею Гордееву, пишут «Известия». По мнению авторов документа, в России и без того достаточно ограничений, защищающих несовершеннолетних от табака. А из-за размытости понятия «территория, предназначенная для оказания образовательных услуг» участникам рынка приходится сворачивать продажу сигарет, даже если рядом открылись курсы для взрослых.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН высказал мнение, что ритейлеры заранее обсудили поставленный вопрос с аппаратом правительства РФ, а также не исключил возможность сговора в этом вопросе.

«Этим бесстыжим, безнравственным мало того ущерба, который они наносят нашим гражданам. Это абсолютно ни на чем не основанная мера [отменить 100 метровый запрет]. Люди, которые имеют хоть каплю ответственности перед своим народом, застрелиться должны, а они направляют письма. Я практически с уверенностью говорю, что они этот вопрос обсудили в аппарате правительства РФ, потому что эти негодяи именно так и действуют. Я не исключаю, что они это сделали небескорыстно. Поэтому, пусть попробуют...» - сказал Онищенко.