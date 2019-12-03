Госдума: Штрафы за продажу снюсов не работают

Автор инициативы о запрете снюса, депутат Госдумы РФ, Член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко в ходе пресс-конференции НСН заявила, что штрафы за продажу снюсов есть, но они не работают.

«Что говорить об ужесточении штрафов, если мы не заставили работать закон, который уже есть. Наша задача – привлечь внимание и сделать так, чтобы закон заработал. Санкций на сегодняшний день достаточно. И мы хотим запретить употребление никотинсодержащих препаратов для несовершеннолетних. Там опасность очень серьезная – в них в разы больше, чем в сигаретах и снюсах», – заявила она.

20 ноября в Новосибирске семиклассник умер от остановки сердца. В родительских чатах появилась информация о том, что школьник проглотил пакет жевательной смеси с высоким содержанием никотина и его сердце не выдержало.

