Число заразившихся энтеровирусной инфекцией в Саратовской области выросло до 121

Всего за пять дней число заразившихся энтеровирусной инфекцией в Саратовской области увеличилось более чем в два раза, заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. По его словам, в настоящей момент инфицирован 121 человек, из них 105 детей.

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о риске заражения вирусом Коксаки

Региональным управлением Роспотребнадзора рекомендовано ограничить в области массовые мероприятия.

По словам главы Саратовской области, все заболевшие сейчас находятся под особым контролем медиков.

«Наибольшее число инфицированных приходится на Саратов и Энгельс - 20% и 70% соответственно», - уточнил Бусаргин.

Ранее Заслуженный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал наладить проверку детсадов после массовых отравлений.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Саратов
ТЕГИ:РоспотребнадзорГубернаторИнфекцияСаратовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры