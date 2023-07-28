Число заразившихся энтеровирусной инфекцией в Саратовской области выросло до 121
Всего за пять дней число заразившихся энтеровирусной инфекцией в Саратовской области увеличилось более чем в два раза, заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. По его словам, в настоящей момент инфицирован 121 человек, из них 105 детей.
Региональным управлением Роспотребнадзора рекомендовано ограничить в области массовые мероприятия.
По словам главы Саратовской области, все заболевшие сейчас находятся под особым контролем медиков.
«Наибольшее число инфицированных приходится на Саратов и Энгельс - 20% и 70% соответственно», - уточнил Бусаргин.
Ранее Заслуженный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал наладить проверку детсадов после массовых отравлений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru