Онищенко рассказал об опасности четырехдневной рабочей недели

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против четырехдневной рабочей недели. По его мнению, введение короткой рабочей недели может привести к росту алкоголизма среди населения.

«Мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — заявил Онищенко в беседе с «Комсомольской правдой».

Четырехдневная маниловщина

По его словам, россияне в выходные будут просто «лежать на диване», передает Ura.ru.

Кроме того Онищенко считает, что переход на четырехдневку невозможен в текущей экономической ситуации в стране, пишет «Газета.ру».

Сокращение рабочей недели в России — неизбежный процесс, считает глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. И отдыхать дополнительно россиянами, по его мнению, лучше всего в среду. Политик считает, что так граждане не будут успевать уставать, будут больше времени посвящать семье и меньше болеть.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:РаботаГеннадий Онищенко
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