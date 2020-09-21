Онищенко рассказал об опасности четырехдневной рабочей недели

По его словам, россияне в выходные будут просто «лежать на диване», передает Ura.ru.

Кроме того Онищенко считает, что переход на четырехдневку невозможен в текущей экономической ситуации в стране, пишет «Газета.ру».

Сокращение рабочей недели в России — неизбежный процесс, считает глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. И отдыхать дополнительно россиянами, по его мнению, лучше всего в среду. Политик считает, что так граждане не будут успевать уставать, будут больше времени посвящать семье и меньше болеть.

