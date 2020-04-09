Онищенко: Летучим мышам из России коронавирус не страшен

Пандемия коронавируса, начавшаяся в Китае, распространилась сегодня на весь мир, заразив почти полтора миллиона людей во всём мире и 10 131 человека в России, по последним данным. Погибло уже более 90 тысяч людей. Большинство первых заболевших имели отношение к рынку Уханя и в настоящее время эксперты пришли к выводу, что именно там человеку вирус передался от летучих мышей.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН ответил на вопрос о возможном введении всероссийского учёта домашних летучих мышей, рассказал об альтернативной версии происхождения коронавируса, а также пояснил, чем могут быть опасны во время пандемии собаки.

«Наши летучие мыши имеют свой коронавирус, другого штамма. Но сейчас, кстати, есть и другая версия происхождения коронавируса – панголины. В Китае относительно недавно пошла на них мода – они их завезли и начали разводить для еды, поэтому не исключено, что именно они стали источником эпидемии. А по поводу домашних летучих мышей в России могу сказать, что это такая экзотика, что эпидемического значения она не имеет. Да и то, летучая мышь будет опасна, только если накануне вы привезёте её из Уханя. Локальные эпидемические проблемы домашние летучие мыши могут вызвать, только если их хозяин, например, оказался переносчиком коронавируса, сам переболев в лёгкой форме, и дома их всех перезаражал, а затем начал разводить и раздавать, или продавать. Потому как уже отмечали, что у заболевших людей, домашние животные тоже заболевали коронавирусом. Вот если бы популяция бродячих собак сейчас была бы больше, и в неё попал бы коронавирус, то это могло бы привести к эпидемии», - сообщил Онищенко.

Ранее клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в беседе НСН рассказал о пользе домашних животных в условиях самоизоляции. Он объяснил, как питомцы влияют на психологическое состояние людей на карантине.



