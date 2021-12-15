Определены сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

Минпросвещение и Рособрнадзор утвердили сроки проведения основного госэкзамена (ОГЭ) и единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2022 году.

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Согласно приказу ведомств, ОГЭ состоится с 21 апреля по 2 июля, ЕГЭ - с 21 марта по 2 июля.

Досрочный период ОГЭ утвержден с 21 апреля по 17 мая, основной - с 20 мая по 2 июля. Досрочный период ЕГЭ определен с 21 марта до 18 апреля, основной период начнется с 26 мая и продлится до 2 июля.

В начале сентября запланирован дополнительный период сдачи для обоих экзаменов.

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