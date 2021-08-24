Онищенко предрек рост заболеваемости коронавирусом осенью
Экс-главный санитарный врач страны связал это с началом учебного года и возвращением граждан из отпусков.
Начало учебного года неизбежно повлияет на рост заболеваемости коронавирусом, заявил депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Когда почти 17 миллионов школьников сядут за парты, это немедленно повлияет на эпидемиологическую ситуацию, что каждый год и происходит. Дети собираются с разных мест и привозят с собой наряду с поправленным здоровьем еще и целую гамму заболеваний, связанных с вирусными инфекциями. Всегда идет оживление этого процесса. Это, безусловно, сработает и на рост заболеваемости коронавирусом», - отметил он.
Еще не привитым от COVID-19 жителям России необходимо пройти первый этап вакцинации до конца лета, сообщил ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
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