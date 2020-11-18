Онищенко раскритиковал термин «локдаун»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил категорически против «локдауна».

«Есть много русских слов. Не «локдаун», а «карантин» – вот наше слово! Я против карантина, потому что это неэффективно. Это безобразие!», - сказал он в эфире «Радио 1».

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Онищенко заявил, что карантин лишь увеличил заболеваемость, так как медицинская помощь оказывалась несвоевременно. Вместе с тем «новое поколение разорилось», а бюджет страны стал дефицитным.

«Европа пусть живет своим умом, вводит комендантский час, а мы не будем. А ночные заведения и без карантина надо закрыть к чёртовой матери! Ночью надо спать», – считает депутат.

Ранее он заявил, что пожилым гражданам обязатиельно нужно гулять даже в период пандемии, так как гиподинамия для них более губительна, чем сам COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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