Онищенко раскритиковал термин «локдаун»

Онищенко заявил, что карантин лишь увеличил заболеваемость, так как медицинская помощь оказывалась несвоевременно. Вместе с тем «новое поколение разорилось», а бюджет страны стал дефицитным.



«Европа пусть живет своим умом, вводит комендантский час, а мы не будем. А ночные заведения и без карантина надо закрыть к чёртовой матери! Ночью надо спать», – считает депутат.



Ранее он заявил, что пожилым гражданам обязатиельно нужно гулять даже в период пандемии, так как гиподинамия для них более губительна, чем сам COVID-19.

