Лингвисты рассказали о новых словах в русском языке из-за пандемии

Отмечается, что из-за пандемии появились и наименования людей, основанные на их отношении к вирусу: коронапофигисты, ковигисты, голомордые, а также карантье - владельцы собаки, сдающие ее в аренду для прогулок.

Неделю назад британский словарь английского языка Collins English Dictionary объявил словом 2020 года «локдаун» (lockdown). На сайте словаря сообщается, что именно это слово было выбрано главным из-за того, что подобный опыт «объединил миллиарды людей во всём мире».

Локдаун — ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19.

За последние сутки в России умерли 442 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Количество зараженных увеличилось на 22 410 человек, всего заболело с начала пандемии почти два миллиона человек.

Больше всего за сутки было выявлено случаев коронавируса в Москве — 5882, Санкт-Петербурге — 2130, Подмосковье — 839.

