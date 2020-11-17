Лингвисты рассказали о новых словах в русском языке из-за пандемии
Ученые-лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) выявили новые слова, появившиеся в период пандемии коронавируса, передает РИА Новости.
Среди новых слов - карантец, расхламинго и маскобесье.
«В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного безделья)», - говорится в сообщении УрФУ.
Отмечается, что из-за пандемии появились и наименования людей, основанные на их отношении к вирусу: коронапофигисты, ковигисты, голомордые, а также карантье - владельцы собаки, сдающие ее в аренду для прогулок.
Неделю назад британский словарь английского языка Collins English Dictionary объявил словом 2020 года «локдаун» (lockdown). На сайте словаря сообщается, что именно это слово было выбрано главным из-за того, что подобный опыт «объединил миллиарды людей во всём мире».
Локдаун — ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19.
За последние сутки в России умерли 442 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Количество зараженных увеличилось на 22 410 человек, всего заболело с начала пандемии почти два миллиона человек.
Больше всего за сутки было выявлено случаев коронавируса в Москве — 5882, Санкт-Петербурге — 2130, Подмосковье — 839.
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