В Роспотребнадзоре рассказали об опасности кухонных губок. Специалисты заявили, что они могут содержать более 350 видов бактерий, которые становятся причиной различных опасных инфекционных заболеваний, пишут Известия. В ведомстве также добавили, что обычная кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза.

Как уточняет Газета.ру, очень чaсто источником рaспрострaнения инфекции стaновятся рaковины, столешницы, рaзделочные доски, мусорные ведрa, a тaкже бытовaя техникa.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил, что самым грязным помещением в домах является не кухня.

«Думаю, тут откровений больших нет – как было, так и есть. Самое грязное место в доме – не кухня. На кухне высокая сосредоточенность всего, что идет извне в нашу квартиру с точки зрения возникновения дополнительной микрофлоры. За ней, конечно, надо следить, потому что туда мы приносим туда овощи, фрукты, полуфабрикаты. Смотря у какой хозяйки кухня может оказаться самым грязным помещением в доме», - заявил эксперт.