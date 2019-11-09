Онищенко раскритиковал стерильность в уборке дома
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН поспорил с Роспотребнадзором о самом грязном помещении в домах россиян.
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности кухонных губок. Специалисты заявили, что они могут содержать более 350 видов бактерий, которые становятся причиной различных опасных инфекционных заболеваний, пишут Известия. В ведомстве также добавили, что обычная кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза.
Как уточняет Газета.ру, очень чaсто источником рaспрострaнения инфекции стaновятся рaковины, столешницы, рaзделочные доски, мусорные ведрa, a тaкже бытовaя техникa.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил, что самым грязным помещением в домах является не кухня.
«Думаю, тут откровений больших нет – как было, так и есть. Самое грязное место в доме – не кухня. На кухне высокая сосредоточенность всего, что идет извне в нашу квартиру с точки зрения возникновения дополнительной микрофлоры. За ней, конечно, надо следить, потому что туда мы приносим туда овощи, фрукты, полуфабрикаты. Смотря у какой хозяйки кухня может оказаться самым грязным помещением в доме», - заявил эксперт.
Геннадий Онищенко убежден, что и в уборке дома необходимо соблюдать баланс – не перебарщивать с чистотой, соблюдать естественный бактериологический баланс.
«Стерильным тоже ничего не должно быть. Например, был опыт, когда делали максимально стерильными родильные отделения в России, а потом получили вспышки стафилококковой инфекции из-за нарушения естественного микробиологического баланса, без которого человек жить не может. Поэтому любая крайность в уходе за нашим домом плоха.
Если все будет стерильным, мы можем оказаться в худшей эволюционной ситуации, чем были. Нам нужно поддерживать сложившийся в процессе нашей эволюции баланс, а всякие инсектициды, моющие средства, чистящие просто облегчают нашу жизнь и позволяют с меньшей потерей времени и энергии поддерживать чистоту», - отметил бывший главный санитарный врач России.
Ранее директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» в эфире НСН назвал самое загрязненное место в Москве.
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