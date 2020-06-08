Онищенко призвал не использовать антисептики постоянно
Эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал об опасности постоянного использования антисептиков. Он предупредил, что это средство способно убить не только бактерии и вирусы, но и микрофлору. Кроме того, антисептики могут вызывать аллергию и сильно высушивать кожу рук.
«Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает все: микрофлору, вирусы, бактерии. Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках», — цитирует Ura.ru специалиста.
Онищенко добавил, что бактерии способны приспосабливаться к антисептикам, сообщает РИА ФАН. Бывший санитарный врач посоветовал внимательно изучать инструкцию при использовании антисептиков.
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление режима самоизоляции в России.
«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер (ограничения – НСН). С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений. Сейчас идет потепление. Надеюсь, после несостоявшейся зимы и отсутствующей весны наступит лето. Это очень хорошо. Но при этом нужен постоянный профессиональный мониторинг складывающейся ситуации», - заявил эпидемиолог.
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