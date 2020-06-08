Онищенко призвал не использовать антисептики постоянно

Эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал об опасности постоянного использования антисептиков. Он предупредил, что это средство способно убить не только бактерии и вирусы, но и микрофлору. Кроме того, антисептики могут вызывать аллергию и сильно высушивать кожу рук.

«Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает все: микрофлору, вирусы, бактерии. Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках», — цитирует Ura.ru специалиста.

Онищенко добавил, что бактерии способны приспосабливаться к антисептикам, сообщает РИА ФАН. Бывший санитарный врач посоветовал внимательно изучать инструкцию при использовании антисептиков.