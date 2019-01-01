Онищенко предупредил об опасности дополнительного выходного для диспансеризации
Бывший главный санитарный врач страны рассказал НСН, чем может обернуться для россиян старше 40 лет предоставление оплачиваемых выходных для прохождения диспансеризации.
Россияне от 40 лет могут получить дополнительный оплачиваемый выходной день в году для прохождения диспансеризации. Этот вопрос прорабатывается в Минтруде. На сегодняшний день работодатель обязан предоставлять два выходных дня людям предпенсионного, а также пенсионного возраста для этих целей. Теперь же один выходной для диспансеризации могут предоставить и работникам в возрасте старше 40 лет. При этом в Академии труда и социальных отношений предполагают, что может быть принято решение о предоставлении более одного выходного дня для того, чтобы граждане могли пройти диспансеризацию, пишет «Российская газета».
Однако бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил в эфире НСН, что и целой недели может не хватить работникам для прохождения диспансеризации.
«Можно и неделю дать, и недели может не хватить. Все зависит от того, как будет организована работа поликлиник. Если я приду и буду сидеть в поликлинике, то единственное, что я успею за один день – это попасть только к одному врачу и то, к терапевту, который в лучшем случае смерит мне давление и отправит на общий анализ крови. Здесь должна быть работа с двухсторонним движением. Нужно кроме простого декларирования этого дня еще сделать так, чтобы эти дни были организованы в поликлинической сети, чтобы, когда человек приходил, он успевал бы максимально много сделать», — сказал Геннадий Онищенко.
Собеседник НСН добавил, что особым образом вопрос дополнительных выходных для прохождения диспансеризации стоит в частном секторе.
«Если я буду работать в частном предприятии, то на меня будут смотреть косо, потому что на частном предприятии деньги зарабатываются, а не тратятся. Здесь вопрос очень тонкий. С бюджетниками проще, а в частном секторе вопрос стоит пожестче. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны при взятии на работу человека, у которого есть такая льгота, кадры могут это использовать для того, чтобы дискриминировать этого человека», — заметил депутат.
Резюмируя, Геннадий Онищенко подчеркнул необходимость принятия целого ряда нормативных актов, причем после многочисленных консультаций, в том числе с бизнесом.
Напомним, что в 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения. Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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