Онищенко предупредил об опасности дополнительного выходного для диспансеризации

Россияне от 40 лет могут получить дополнительный оплачиваемый выходной день в году для прохождения диспансеризации. Этот вопрос прорабатывается в Минтруде. На сегодняшний день работодатель обязан предоставлять два выходных дня людям предпенсионного, а также пенсионного возраста для этих целей. Теперь же один выходной для диспансеризации могут предоставить и работникам в возрасте старше 40 лет. При этом в Академии труда и социальных отношений предполагают, что может быть принято решение о предоставлении более одного выходного дня для того, чтобы граждане могли пройти диспансеризацию, пишет «Российская газета».

Однако бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил в эфире НСН, что и целой недели может не хватить работникам для прохождения диспансеризации.

«Можно и неделю дать, и недели может не хватить. Все зависит от того, как будет организована работа поликлиник. Если я приду и буду сидеть в поликлинике, то единственное, что я успею за один день – это попасть только к одному врачу и то, к терапевту, который в лучшем случае смерит мне давление и отправит на общий анализ крови. Здесь должна быть работа с двухсторонним движением. Нужно кроме простого декларирования этого дня еще сделать так, чтобы эти дни были организованы в поликлинической сети, чтобы, когда человек приходил, он успевал бы максимально много сделать», — сказал Геннадий Онищенко.