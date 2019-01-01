Онищенко: Диспансеризация спасёт российское здравоохранение
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН понадеялся на рост финансирования здравоохранения после диспансеризации взрослых россиян.
В 2019–2020 годaх будет проведенa всероссийскaя диспaнсеризaция взрослого нaселения. Соответствующее рaспоряжение подписaл премьер-министр Дмитрий Медведев.
Контроль зa проведением диспaнсеризaции поручен Росздрaвнaдзору, Федерaльному и территориaльному фондaм обязaтельного медицинского стрaховaния, a тaкже стрaховым медицинскими оргaнизaциям.
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН напомнил, что диспансеризация – это традиционная профилактическая мера борьбы с различными заболеваниями в России.
«Диспансеризация – это выявление болезней на ранних стадиях при условии ее регулярного прохождения. Диспансеризация населения в традиции российского здравоохранения. Диспансеризация дает возможность даже при самых страшных заболеваниях типа онкологии продлить жизнь человеку.
Диспансеризация и дальнейшая объективизация как раз работают на выполнение одной из главных целей, которая сегодня провозглашена политическим руководством, - продление продолжительности активного долголетия до 80+ и здорового до 67+.
То, что председатель правительства РФ издал соответствующее распоряжение, дает основание считать, что диспансеризация – только начало работ. После проведения диспансеризации происходит объективизация состояния здоровья населения: что и как происходит со здоровьем наших граждан. Эта информация в дальнейшем позволяет планировать финансирование здравоохранения, подготовки врачей и т.д» - отметил парламентарий.
Геннадий Онищенко считает, что решение главы кабмина РФ провести диспансеризацию взрослого населения никак не связано с ранее озвученной информацией вице-премьера Татьяны Голиковой о катастрофическом сокращении населения, а также данными Росстата на 1 января 2019 года, в соответствии с которыми численность населения России составляла 146 781 095 человек. Напомним, министр отметила, что регионы часто снижали статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин «в погоне за качественными показателями». Ситуация изменилась только после критики правительства руководства регионов.
«Статистика Росстата, опубликованная без всяких комментариев, вызвала болезненный интерес. Эта статистика была всегда. Она же не вдруг появилась, врачи о ней знали. Чтобы разобраться с этими данным, работой системы здравоохранения в конкретных областях тоже нужна диспансеризация, ее комплексная оценка состояния здоровья нашего населения», - убежден эксперт.
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН пояснил, почему считает ситуация с демографией в России катастрофической, несмотря на комплекс предпринимаемых мер.
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