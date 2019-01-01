В 2019–2020 годaх будет проведенa всероссийскaя диспaнсеризaция взрослого нaселения. Соответствующее рaспоряжение подписaл премьер-министр Дмитрий Медведев.

Контроль зa проведением диспaнсеризaции поручен Росздрaвнaдзору, Федерaльному и территориaльному фондaм обязaтельного медицинского стрaховaния, a тaкже стрaховым медицинскими оргaнизaциям.

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН напомнил, что диспансеризация – это традиционная профилактическая мера борьбы с различными заболеваниями в России.

«Диспансеризация – это выявление болезней на ранних стадиях при условии ее регулярного прохождения. Диспансеризация населения в традиции российского здравоохранения. Диспансеризация дает возможность даже при самых страшных заболеваниях типа онкологии продлить жизнь человеку.

Диспансеризация и дальнейшая объективизация как раз работают на выполнение одной из главных целей, которая сегодня провозглашена политическим руководством, - продление продолжительности активного долголетия до 80+ и здорового до 67+.

То, что председатель правительства РФ издал соответствующее распоряжение, дает основание считать, что диспансеризация – только начало работ. После проведения диспансеризации происходит объективизация состояния здоровья населения: что и как происходит со здоровьем наших граждан. Эта информация в дальнейшем позволяет планировать финансирование здравоохранения, подготовки врачей и т.д» - отметил парламентарий.