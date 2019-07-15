У россиян может появиться еще один выходной

Россияне могут получить дополнительный оплачиваемый выходной день в году, сообщает «Российская газета». Уточняется, что он, согласно инициативе Минтруда будет отводиться для прохождения диспансеризации.

Как уточняет Газета.ру, на сегодняшний день работодатель обязан предоставлять два выходных дня людям предпенсионного, а также пенсионного возраста для этих целей. Теперь же один выходной для диспансеризации могут предоставить и работникам в возрасте младше 40 лет, добавляют Известия.

Кроме того, в Академии труда и социальных отношений предполагают, что может быть принято решение о предоставлении двух или трех выходных для того, чтобы граждане могли пройти диспансеризацию, сообщает Ura.ru.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН напомнил, что диспансеризация – это традиционная профилактическая мера борьбы с различными заболеваниями в России.



