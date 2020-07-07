Онищенко предрёк возвращение коронавируса

Онищенко также выступил против масштабных запретов в случае возвращения коронавируса, передаёт «Интерфакс». Он уверен, что сейчас нет права «идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться».

Специалист не стал оценивать экономический ущерб от ограничений, но призвал исследовать, как самоизоляция повлияла на пожилых людей, которые и без того не особо активны.

По его мнению, чтобы не бояться новой изоляции, нужно соблюдать масочный режим и не забывать про дезинфекцию.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее заявил, что в Москве второй волны COVID-19, вероятно, не будет - сформированного группового иммунитета достаточно, чтобы этого избежать, передаёт РЕН ТВ.

Как отмечает RT, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко также выразил надежду на то, что при постоянном мониторинге ситуации вторая волна коронавируса в Москве не начнётся.

