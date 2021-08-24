Онищенко посоветовал россиянам не посещать Турцию

Вероятность заразиться коронавирусом там практически в два раза больше, рассказал он в пресс-центре НСН.

Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН посоветовал россиянам сделать выбор в польщу путешествий по стране.

«В Турции практически, если не два раза, то процентов на 60 эпидемиологический процесс интенсивнее идет. Поэтому перспектива заразиться почти в два раза вероятнее за свои деньги не стоит того, чтобы вы потратились на это и провели свой отпуск. Лучше уж остаться дома, заняться своими загородными участками или просто попутешествовать по нашей стране», - заявил он.

Онищенко предрек рост заболеваемости коронавирусом осенью

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал о глобальных темпах вакцинации, отметив, что Россию по данному показателю пока нельзя считать примером.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОнищенкоКоронавирусТурция
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