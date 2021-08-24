Онищенко посоветовал россиянам не посещать Турцию

Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН посоветовал россиянам сделать выбор в польщу путешествий по стране.

«В Турции практически, если не два раза, то процентов на 60 эпидемиологический процесс интенсивнее идет. Поэтому перспектива заразиться почти в два раза вероятнее за свои деньги не стоит того, чтобы вы потратились на это и провели свой отпуск. Лучше уж остаться дома, заняться своими загородными участками или просто попутешествовать по нашей стране», - заявил он.