Онищенко посоветовал россиянам не посещать Турцию
Вероятность заразиться коронавирусом там практически в два раза больше, рассказал он в пресс-центре НСН.
Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН посоветовал россиянам сделать выбор в польщу путешествий по стране.
«В Турции практически, если не два раза, то процентов на 60 эпидемиологический процесс интенсивнее идет. Поэтому перспектива заразиться почти в два раза вероятнее за свои деньги не стоит того, чтобы вы потратились на это и провели свой отпуск. Лучше уж остаться дома, заняться своими загородными участками или просто попутешествовать по нашей стране», - заявил он.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал о глобальных темпах вакцинации, отметив, что Россию по данному показателю пока нельзя считать примером.
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