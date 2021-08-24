Онищенко: В России от коронавируса привили менее 30% населения

Депутат Госдумы отметил, что всего в мире уже почти 5 миллиардов человек привились от коронавируса. 

Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал о глобальных темпах вакцинации, отметив, что Россию по данному показателю пока нельзя считать примером.

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«В день в мире вакцинируется порядка 24 миллионов человек, в целом мир преуспевает в этом – почти 5 миллиардов вакцинированных. Охват высокий, больше 60%. В России даже нет 30% от общего количества населения по охвату прививок», - заявил он.

Начало учебного года неизбежно повлияет на рост заболеваемости коронавирусом, заявил ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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