Онищенко: В России от коронавируса привили менее 30% населения
Депутат Госдумы отметил, что всего в мире уже почти 5 миллиардов человек привились от коронавируса.
Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал о глобальных темпах вакцинации, отметив, что Россию по данному показателю пока нельзя считать примером.
«В день в мире вакцинируется порядка 24 миллионов человек, в целом мир преуспевает в этом – почти 5 миллиардов вакцинированных. Охват высокий, больше 60%. В России даже нет 30% от общего количества населения по охвату прививок», - заявил он.
Начало учебного года неизбежно повлияет на рост заболеваемости коронавирусом, заявил ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
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