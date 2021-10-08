В России не отмечено ни одного смертельного случая от COVID-вакцинации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения не зарегистрировала в России ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Ирина Серегина. Она уточнила, что ситуацию отслеживает автоматизированная система «Фармаконадзор».
В частности, через неё все врачи передают информацию о побочных проявлениях после сделанной прививки. По словам Серёгиной, такая система действует во всех европейских странах. Благодаря полной информации о побочных реакциях организма корректируются показания к применению лекарств, самих вакцин.
Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что вакцинация, это основной способ защиты от коронавируса. Он призвал ещё активизировать разъяснительную работу о необходимости вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- 22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни
- Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19
- Джо Байден перепутал женщину с мужчиной. Видео
- Собянин поблагодарил москвича, вступившегося за девушку в метро
- В России не отмечено ни одного смертельного случая от COVID-вакцинации
- Путин сравнил смертность в ДТП с потерями на войне
- Бочкарев: В 60 районах Москвы идет переселение по программе реновации
- В Москве задержан бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Лефель
- Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 18
- Талибы проводят масштабную операцию против ИГ в Афганистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru