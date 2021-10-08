В России не отмечено ни одного смертельного случая от COVID-вакцинации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения не зарегистрировала в России ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Ирина Серегина. Она уточнила, что ситуацию отслеживает автоматизированная система «Фармаконадзор».

В частности, через неё все врачи передают информацию о побочных проявлениях после сделанной прививки. По словам Серёгиной, такая система действует во всех европейских странах. Благодаря полной информации о побочных реакциях организма корректируются показания к применению лекарств, самих вакцин.

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что вакцинация, это основной способ защиты от коронавируса. Он призвал ещё активизировать разъяснительную работу о необходимости вакцинации.

