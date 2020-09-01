А нужен ли был карантин? ВОЗ признала правоту Швеции
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали правильным отказ Швеции от жесткого карантина как меры борьбы с пандемией коронавируса.
Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявил, что Швеция поступила верно, отказавшись от введения жёсткого карантина для борьбы с коронавирусом. По его словам, население Швеции правильно восприняло мягкость ограничений.
Набарро в интервью радиостанции Magick заявил, что карантин – слишком «грубый инструмент», который бьёт по доходам населения. По его мнению, в вопросе борьбы с коронавирусом необходимо взаимное доверие между государством и гражданами.
Власти Швеции в период пандемии коронавируса призвали граждан соблюдать социальную дистанцию и по возможности перейти на дистанционный формат работы. При этом рестораны, школы и детские сады продолжали работать. Одной из гипотез принятых мер было быстрое достижение коллективного иммунитета. По данным экспертов Bloomberg, в итоге экономика Швеции пострадала от пандемии меньше, чем экономики других европейских стран.
Стоит отметить, что ранее главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признал ошибкой отказ от строгих карантинных мер. Он заявил, что если бы раньше власти Швеции знали о болезни столько же, сколько сейчас, то ввели бы те же ограничения, что и другие страны.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что ограничительные меры имеют под собой логические и медицинские обоснования. Он раскритиковал шведский подход к защите от пандемии коронавируса.
«В этом смысле мне политика Швеции меньше нравится, чем политика других государств, которые пытаются ограничить возможность заражения», - отметил вирусолог.
И если большинство коллег разделяют позицию Альштейна по карантину, то экономисты готовы поспорить. Так, экономист Михаил Делягин считает, что введение карантина нанесло непоправимый ущерб экономике, а саму ситуацию с COVID-19 называет «коронабесием».
«Это коронабесие. Есть эпидемия паники, есть истерика по этому поводу. Но, тем не менее, количество выздоровевших превысило число заболевших, и количество официально зарегистрированных заболевших идет на спад уже давно. И, возможно, через некоторое время официальные власти обратят на это внимание и начнут позволять людям дышать. Хотя, надо сказать, что разрушение экономики, набрав высокий темп сейчас, без специальных мер не остановится», - заявил Делягин в эфире НСН.
Дискуссия медиков и экономистов, безусловно, не ведет к абсолютной истине. Очевидно лишь одно, пандемия рано или поздно закончится, и экономику нужно восстанавливать прямо сейчас.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
995 тыс.+4 993 / сут.
Умерли
17 176+83 / сут.
Выздоровели
809 тыс.+2 405 / сут.
- Сердюков: Долги производителя «МиГов» и SSJ превысили полтриллиона
- Суд арестовал акции «Башкирской содовой компании»
- Аналитики дали прогноз по росту цен в сентябре
- Это не всем: В Совфеде рассказали о пятитысячных выплатах пенсионерам
- «Приятно удивлена»: ООН ответила Поклонской по водной блокаде Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru