А нужен ли был карантин? ВОЗ признала правоту Швеции

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявил, что Швеция поступила верно, отказавшись от введения жёсткого карантина для борьбы с коронавирусом. По его словам, население Швеции правильно восприняло мягкость ограничений.

Набарро в интервью радиостанции Magick заявил, что карантин – слишком «грубый инструмент», который бьёт по доходам населения. По его мнению, в вопросе борьбы с коронавирусом необходимо взаимное доверие между государством и гражданами.

Власти Швеции в период пандемии коронавируса призвали граждан соблюдать социальную дистанцию и по возможности перейти на дистанционный формат работы. При этом рестораны, школы и детские сады продолжали работать. Одной из гипотез принятых мер было быстрое достижение коллективного иммунитета. По данным экспертов Bloomberg, в итоге экономика Швеции пострадала от пандемии меньше, чем экономики других европейских стран.

Стоит отметить, что ранее главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признал ошибкой отказ от строгих карантинных мер. Он заявил, что если бы раньше власти Швеции знали о болезни столько же, сколько сейчас, то ввели бы те же ограничения, что и другие страны.