Онищенко отказался оправдываться за совет пенсионерам жить впроголодь
Бывший главный санитарный врач России заявил НСН, что стоит взять паузу, пока страсти вокруг его высказывания не улягутся.
Взрыв возмущения в сети вызвали слова депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко. Парламентарий посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой. По его мнению, это самое эффективное сочетание для поддержания в форме организма человека в возрасте.
По его словам, следует обратить внимание на объём потребляемой пищи, так как у людей в возрасте снижаются обменные процессы. При этом физические нагрузки бывший главный санитарный врач страны рекомендовал всем, кому «позволяет сердце».
В эфире НСН Геннадий Онищенко отказался комментировать свои слова и разъяснять истинный смысл своего высказывания. Прессу он обвинил в искажении действительности.
«Давайте не будем. Я не собираюсь ни перед кем оправдываться, во-первых. Во-вторых, вы уже там напередёргивали. Поэтому давайте возьмём паузу», — заявил Онищенко и закончил разговор.
Ранее в эфире НСН диетолог и ведущий научный сотрудник ФИЦ Питания рассказали, какие проблемы поджидают любителей голодания и почему питанием пенсионеров следует заниматься на государственном уровне.
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