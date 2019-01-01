Онищенко отказался оправдываться за совет пенсионерам жить впроголодь

Взрыв возмущения в сети вызвали слова депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко. Парламентарий посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой. По его мнению, это самое эффективное сочетание для поддержания в форме организма человека в возрасте.

По его словам, следует обратить внимание на объём потребляемой пищи, так как у людей в возрасте снижаются обменные процессы. При этом физические нагрузки бывший главный санитарный врач страны рекомендовал всем, кому «позволяет сердце».