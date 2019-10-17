Онищенко: Проблемы у врачей есть, а массовых увольнений - нет

В городской больнице №6 Челябинска началась новая волна увольнений медперсонала, пишет портал 74.RU. Без профильных специалистов остался травматический пункт, где заявления на увольнение написали сразу три врача, всего за год из больнице ушло пять травматологов. Отмечается, что сейчас дневной прием ведет всего два доктора предпенсионного возраста.

Для стабилизации ситуации руководство медицинского учреждения на вечерние и ночные смены поставило хирургов без лицензии и травматологических сертификатов. При этом, замещающие тоже высказываются о намерениях уволится из-за повышенной нагрузки.

Вину за увольнения возлагают на главного врача больнице, так как он урезал стимулирующие выплаты и не ведет политику повышения зарплат, даже после вмешательства городской думы.

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил, что подобное количество уволившихся нельзя назвать «массовым».