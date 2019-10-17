Онищенко: Проблемы у врачей есть, а массовых увольнений - нет
Бывший главный государственный санитарный врач РФ в эфире НСН рассказал о болевых точках российского здравоохранения.
В городской больнице №6 Челябинска началась новая волна увольнений медперсонала, пишет портал 74.RU. Без профильных специалистов остался травматический пункт, где заявления на увольнение написали сразу три врача, всего за год из больнице ушло пять травматологов. Отмечается, что сейчас дневной прием ведет всего два доктора предпенсионного возраста.
Для стабилизации ситуации руководство медицинского учреждения на вечерние и ночные смены поставило хирургов без лицензии и травматологических сертификатов. При этом, замещающие тоже высказываются о намерениях уволится из-за повышенной нагрузки.
Вину за увольнения возлагают на главного врача больнице, так как он урезал стимулирующие выплаты и не ведет политику повышения зарплат, даже после вмешательства городской думы.
Бывший главный государственный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил, что подобное количество уволившихся нельзя назвать «массовым».
«Напомню, в России около трех миллионов медицинских работников. И то, какие цифры приводятся в Челябинске нельзя назвать массовыми. При этом, увольнение хотя бы одного врача это тоже трагедия», - сказал Онищенко.
Парламентарий назвал целый ряд причин, из-за которых в России участились увольнения врачей.
«Причины бывают разные – где-то скандалы, где-то смена руководства. Есть жесткое поручение президента по оплате труда медработников, которое можно считать фундаментальным шагом в нужном направлении. Ведь тот уровень оплаты труда, который существует сейчас, не может ни кого удовлетворить», - отметил он.
Бывший главный государственный санитарный врач РФ также особо отметил потерю доверия граждан к медицинским работникам.
«Еще одной очень важной составляющей является отношение к врачам. Ведь доверие к врачу, вера в его способности - это самостоятельная часть процесса лечения. Сегодня сделана огромная разрушительная работа по дискредитации врачей. Вот это и нужно поправлять. Например, во Франции при де Голле появились художественные произведения про врачей, что сыграло огромную положительную роль. В советское время у нас главными авторитетами для народа были врачи и учителя.
"А сейчас врач еще и находится между молотом и наковальней – с одной стороны больной, с другой – страховая медицина"
Ведь сегодня поступки врача оценивают не его коллеги, а финансисты и юристы из страховых компаний по стандартам. Но человек не машина – кому-то полтаблетки хватит, а кому-то необходимо больше при одинаковых заболеваниях», - пояснил Онищенко.
Также у депутата Госдумы есть замечания и к профотбору в системе образования России.
«При сдаче ЕГЭ, ребенка никто не видит, его балы становятся известны без личного знакомства с ним. Может быть, у ученика феноменальная память и заучить все учебники для него не составляет проблемы, но, к примеру, он не обладает таким чувством как «сострадание» и тогда он не годен для профессии врача, но это не учитывается. В Москве сейчас, правда, есть специализированные медицинские классы, куда вкладываются большие деньги. Там идет осмысленная специализация, что дает высокий уровень зачисления в вузы. Но по стране формально врачей выпускается достаточно, а не все идут работать по диплому. В связи с этим необходим, конечно, и социальный пакет. Наподобие программы «Земский доктор», где дают жилье, машину безвозвратный миллион рублей», - завершил собеседник.
Напомним, в российских клиниках не хватает порядка 25 тысяч докторов, около 600 травматологов-ортопедов, 130 тысяч медсестер и других сотрудников медицинских учреждений.
Ранее НСН сообщала, что в Минздраве предлагают решить кадровую проблему в сфере медицины в России за счёт мигрантов. Для этого им хотят выдавать российские паспорта по упрощённой программе.
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