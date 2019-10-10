Минздрав предложил решить проблему нехватки врачей с помощью мигрантов

Решить кадровую проблему в сфере медицины в России предлагают в Минздраве за счёт мигрантов, сообщают «Известия». На сегодняшний день собственными силами Россия может восполнить потребность в медиках только на 4%, пишет «ФедералПресс».

В ведомстве предлагают привлечь для решения проблемы врачей из-за рубежа. Для этого им хотят выдавать российские паспорта по упрощённой программе, отмечают Argumenti.ru.

Добавим, по данным Минздрава в России наблюдается нехватка врачей в количестве 25 тысяч человек, а также медсестёр — около 130 тысяч, отмечает телеканал «360». Наряду с этим работу ищет всего около тысячи специалистов.

Напомним, на прошлой неделе Минтруд предложил для общественного обсуждения проект приказа со списком профессий, обладателям которых предлагается предоставлять упрощённый порядок получения российского паспорта. В него были также включены профессии врача и фельдшера скорой помощи.

