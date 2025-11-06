Онищенко не поверил в упразднение USAID
В России по-прежнему работают деструктивные «гражданские общества», финансируемые США, заявил НСН Геннадий Онищенко.
ЦРУ продолжает финансировать деструктивные программы, влияющие на молодое поколение россиян, отметил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Вот эти все "родительские собрания", все эти деструктивные "гражданские общества", которые финансировались ЦРУ через USAID (Агентства по международному – прим. НСН), они продолжают работать. Трамп заявил, что уволил там 45 тысяч человек… Я в это не верю, потому что американские силовые службы не позволят. Все равно они работают под другими "флагами". Эти деструктивные программы специально мотивируют молодое поколение, прежде всего молодых мамочек, рассказывая им, что якобы вредно», - сказал он.
В марте 2025 года госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Соединенные Штаты намерены официально закрыть 83% программ USAID или 5,2 тысячи контрактов. По его словам, контракты, подлежащие закрытию, израсходовали десятки миллиардов долларов «таким образом, который не отвечал, а иногда даже и вредил, основным национальным интересам», напоминает «Радиоточка НСН».
