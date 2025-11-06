Глава администрации Рязани покинул пост по собственному желанию
Глава администрации Рязани Виталий Артемов уходит в отставку по собственному желанию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Чиновник подчеркнул, что это решение было непростым.
Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу... Уверен, что город продолжит своё поступательное развитие, что все планы и проекты будут исполнены на должном уровне, качественно и в срок, - написал градоначальник.
Артемов занимал пост мэра Рязани с 2023 года. Ранее чиновника временно отстранили от должности главы городской администрации в связи с проведением проверки «достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава администрации Рязани покинул пост по собственному желанию
- Пираты захватили танкер у берегов Сомали
- Автомобилистам рассказали, как поменять летнюю резину без очереди
- Три украинских дрона сбили над Курской областью и Башкирией
- Онищенко не поверил в упразднение USAID
- Миронов: В Госдуму внесли поправки в закон о торговле
- Бутман назвал премию «Все Цвета Джаза» трамплином для настоящих талантов
- Онищенко допустил, что пойманную с наркотиком актрису Тарасову «подставили»
- СВР: Запад готовится возложить на Москву ответственность за возможную аварию на ЗАЭС
- Онищенко заявил о продолжении пандемии холеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru