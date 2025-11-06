Глава администрации Рязани покинул пост по собственному желанию

Глава администрации Рязани Виталий Артемов уходит в отставку по собственному желанию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что это решение было непростым.

Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу... Уверен, что город продолжит своё поступательное развитие, что все планы и проекты будут исполнены на должном уровне, качественно и в срок, - написал градоначальник.

Артемов занимал пост мэра Рязани с 2023 года. Ранее чиновника временно отстранили от должности главы городской администрации в связи с проведением проверки «достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера».

