Песков рассказал о несознательности россиян в вопросе вакцинации от COVID-19
Вакцинация в России проходит хуже, чем в ряде стран Европы, остается проблема с сознательностью россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, в РФ меньше людей вакцинируется, при этом на фоне возникновения агрессивных штаммов коронавируса больше россиян заболевает.
По словам Пескова, в стране уже наработаны методики и протоколы лечения инфекции, в том числе опыт по увеличению коечного фонда, обеспечению необходимой логистикой, производственный потенциал по различным материалам, расходникам и оборудованию.
«В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан», — считает пресс-секретарь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- Песков рассказал о несознательности россиян в вопросе вакцинации от COVID-19
- Песков заявил, что Кремль пока что не намерен ужесточать ковид-ограничения
- СМИ: Американский самолет-разведчик совершил полет над Корейским полуостровом
- Российским вузам предложили перевести студентов на удаленку
- До 16 человек выросло число жертв взрыва на заводе под Рязанью
- Власти опровергли сообщения об обрыве троса и падении лифта на западе Москвы
- Фургал стал фигурантом дел о преступном сообществе и мошенничестве
- СМИ: Самолет Москва-Казань подал сигнал тревоги после вылета
- До 15 выросло число погибших при взрыве на заводе под Рязанью
- Новый максимум: в России подтвердили 1064 смерти от COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru