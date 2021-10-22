Песков рассказал о несознательности россиян в вопросе вакцинации от COVID-19

Вакцинация в России проходит хуже, чем в ряде стран Европы, остается проблема с сознательностью россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, в РФ меньше людей вакцинируется, при этом на фоне возникновения агрессивных штаммов коронавируса больше россиян заболевает.

По словам Пескова, в стране уже наработаны методики и протоколы лечения инфекции, в том числе опыт по увеличению коечного фонда, обеспечению необходимой логистикой, производственный потенциал по различным материалам, расходникам и оборудованию.

«В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан», — считает пресс-секретарь.

