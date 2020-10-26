Коронавирус был выявлен у 91 депутата Госдумы, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации», - приводятся на сайте Госдумы слова ее спикера.

Он также напомнил, что еще один парламентарий скончался.

Володин отметил, что везде, где это возможно, внедряются удаленные формы работы, однако перевести на удаленную работу сам парламент нельзя, отметил он.

Как напоминает Ura.ru, в России новый рекорд по числу выявленных больных за минувшие сутки - 17 347 случаев.

