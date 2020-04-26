Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Эпидситуация с COVID-19 может улучшиться с наступлением летней погоды. В связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей, введенный из-за пандемии коронавируса, могут после майских праздников. Как пишет РИА Новости, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Онищенко подчеркнул, что, как правило, острые респираторные инфекции приходят с наступлением холодов. И коронавирусная инфекция также появилась в зимний период. По словам бывшего главного санитарного врача России, «природа будет делать свое позитивное дело» в борьбе с COVID-19.
Напомним, по данным на 25 апреля, в РФ зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Ранее НСН писала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции в стране еще на две недели. Соответствующее мнение Попова озвучила на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. Она отметила, что жесткие ограничительные меры были приняты на 2 инкубационных периода, что, по её словам, недостаточно. Попова заявила, что нужен как минимум третий инкубационный период, длина которого составляет две недели.
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН согласился с предложением главы Роспотребнадзора о продлении самоизоляции в России еще на две недели. Однако, по его мнению, речь идет не о всех территориях, а о конкретном субъекте.
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