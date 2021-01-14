Онищенко назвал неэффективной идею выдавать бейджи привитым от COVID-19

Пресс-служба губернатора ранее Сахалина предложила ввести специальные бейджи, которые позволят привитым не носить маски в общественных местах. Массовая вакцинация населения в регионе начнется в субботу, больницы получат более 9 тысяч доз вакцины " Спутник V".

Бывший санитарный врач России напомнил, что во всем мире в подобных случаях используют международные сертификаты о прививках, и предположил, что данная мера будет "вычурной", неэффективной и дорогостоящей. Онищенко напомнил, что носить маску необходимо и после вакцинации. По словам специалиста, около 5% населения не способны к выработке иммунитета в результате вакцинации или заболевания, поскольку у них нет иммунной памяти.

Он добавил, что в мировой практике "маркировка привитых" не используется. Кроме того, депутат напомнил о вероятности передачи бейджа от привитых к тем, кто еще не получил дозу вакцины.