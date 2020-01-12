Онищенко определил лучшую вакцину против гриппа
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН сравнил эффективность отечественных и импортных прививок и дал советы против гриппа и ОРВИ.
Врaч-терaпевт и блогер Aлексей Водолaзов рaсскaзaл о том, кaк избежaть «зимних» болезней. По его словaм, сaмыми рaспрострaнёнными «зимними» болезнями являются ОРВИ и грипп. Помимо этого, в список сезонных болезней попaли тaкже aртрит, aстмa и проблемы с сердцем.
Эксперт сообщил, что сaмым глaвным методом борьбы с любой болезнью является вaкцинaция. Прививaться можно и нужно в любое время, зaявил врaч.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН подтвердил, что Россия проводит большую прививочную кампанию против гриппа и ОРВИ, ежегодно актуализируя вакцины против мутирующих штаммов вирусов.
«Российская вакцина готовится из тех же штаммов, что и любые другие. Каждый год ВОЗ в марте через свои лаборатории определяет актуальность штамма вируса гриппа и рассылает штамм всем государствам. Наша вакцина эффективнее и дешевле импортных, что важно для людей, которые прививаются не за счет государства. В нашей стране привито в 2019-2020 году более 70 млн человек. Впервые в таком объеме привито столько людей. Это были школьники, пенсионеры, педагоги. За счет корпоративных программ привили работников торговли, метрополитена и т.д.», - отметил парламентарий.
Эксперт назвал прививку наиболее эффективной специфической мерой профилактики гриппа и ОРВИ, но заявил, что ограничиваться только ею не стоит.
«Стоит использовать неспецифическую профилактику: закаляться, принимать витамины, использовать ультрафиолетовое освещение, которое резко сокращает число вирусов, проветривать помещения, одеваться по сезону. Если кто-то на работе заболел, от сотрудника необходимо потребовать, чтобы он прекратил ложный героизм, оставался дома и начинал лечение. Надо использовать маски. Особенно в больших коллективах – школах, больницах и т.д», - заявил эксперт.
Ранее Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, как Россия спасается от гриппа, и почему фармкомпании не заинтересованы в вакцинации населения. По его мнению, из-за роста вакцинированных, фармацевты теряют доходы - люди меньше покупают лекарства.
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