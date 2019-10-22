Врачи назвали самый эффективный способ защиты от простуды на работе

В периоды риска массового распространения ОРЗ и гриппа на улице и в людных местах Тяжельников рекомендует наносить на носовой платок масла хвойных деревьев и носить его с собой. Россияне могут использовать масла эвкалипта, чайного дерева, мирры, можжевельника, кедра и хвои, поскольку в их составе есть биологически активные вещества, способные убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов.

Ранее НСН писала, что врачи советуют делать прививку от гриппа через несколько дней после возвращения из отпуска в жарких странах. По словам специалистов, для организма после отдыха требуется акклиматизация. В это время иммунитет у человека понижен, поэтому необходимо избегать стрессов, а также больших физических и умственных нагрузок.

