Издержки диагностики

Самый большой прирост летальных случаев за все время вспышки китайского коронавируса зафиксирован в провинции Хубэй: всего за один день врачи констатировали смерть 242 человек. Количество зараженных тоже выросло: за день в Хубэе было зарегистрировано около 15 тысяч новых случаев, тогда как ранее этот показатель не превышал 2 тысяч в день. Китайские власти объясняют такой взрывной рост показателей пересмотром диагнозов многих пациентов в соответствии с новыми стандартами классификации. После этого инфицированными признали некоторых граждан, у которых ранее коронавирус только подозревали. По последним данным китайских властей, от вспышки заболевания пневмонией, вызванной вирусом COVID-2019, как его именует Всемирная организация здравоохранения, умерли 1369 человек, заражены коронавирусом более 60 тысяч, число выздоровевших превысило отметку в 6 тысяч. Жесткие меры изоляции введены в целом ряде городов и районов Китая: фактически отрезаны от внешнего мира населенные пункты, где в общей сложности проживают десятки миллионов человек.

Карантин введен и во вьетнамской коммуне Сон Лой неподалеку от Ханоя с населением более 10 тысяч человек. Там семеро местных жителей заразились коронавирусом, всего же во Вьетнаме 16 случаев заражения. Карантин в коммуне введен на 20 дней. Власти наладили доставку бесплатных масок для всех жителей коммуны, а продукты им будут развозить мобильные лавки.

Выросло и число жертв вируса COVID-2019 за пределами КНР. До сего дня единственный летальный случай был зафиксирован на Филиппинах, где умер вернувшийся из Китая местный житель. В четверг власти Японии сообщили о смерти от вызванного коронавирусом заболевания 80-летней женщины в префектуре Канагава неподалеку от Токио.

Обстановка в России в контексте заболеваемости COVID-2019 остается неизменной. Два подтвержденных случая заражения коронавирусом можно считать делом прошлого: заболевшая в Тюмени студентка из Китая по окончании курса лечения выписана из больницы, 12 февраля был выписан и гражданин КНР, который прошел лечение в Чите. В Тюмени на карантине остаются около 140 россиян и иностранцев, согласившихся на эвакуацию из провинции Хубэй. Их доставили из Китая на самолетах ВКС России и разместили в санатории в 30 километрах от Тюмени. На вторые сутки трех человек, в том числе иностранца с абстинентным синдромом, перевели в инфекционную больницу. Коронавирус у них не обнаружен. Еще один человек был сегодня переведен из санатория в тюменскую больницу, но также по причинам, не связанным с коронавирусом, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.