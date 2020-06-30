Врач, работавший в «красной зоне», назвал коронавирус «хитрым противником»
Врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в "красной зоне" полтора месяца, назвал коронавирус «хитрым противником». Об особенностях новой инфекции он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», пишет РИА Новости.
Лифинский пояснил, что этот вирус постоянно мутирует, в связи с чем в течение болезни у пациентов было много неожиданного. Так, по его словам, у одного больного могло резко ухудшиться состояние, а у тяжелого пациента вдруг появиться улучшения.
По последним данным оперштаба, в РФ зафиксировано 641 156 случаев коронавируса. Всего скончалось 9 166 пациентов, вылечились 403 430 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru