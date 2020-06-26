Онищенко назвал беспомощными штрафы за отказ принимать детей без прививок

Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН раскритиковал депутатов «Единой России» за предложение штрафовать за отказ принять ребенка без прививки в детский сад или школу.



Штрафовать чиновников и организации за отказ принять ребенка без прививки в детский сад или школу предложили депутаты от «Единой России». Как пишут «Известия», они предлагают венсти в КоАП штраф за нарушение законных прав родителей от 30 до 100 тысяч рублей.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал это предложение беспомощным.

Родителей будут информировать о необходимых детям прививках

«Предложение штрафовать тех, кто не принимает без прививок - это признак беспомощности. Вмешательство непрофессионалов. Когда мы в 1997 году принимали закон об иммуннопрофилактике, мы провозглашали принцип информированного согласия на прививку. И этот принцип, слава богу, работает. Надо убеждать на прививку. Что это серьезная иммуннобиологическая операция, но она защищает! Ребенка, прежде всего. Это нужное и важное мероприятие», - подчеркнул Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что пока рано говорить о результатах испытаний вакцины от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:ГосдумаГеннадий ОнищенкоПрививка
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