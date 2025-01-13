Венгрия: ВОЗ не видит угрозы глобальной ЧС из-за метапневмовируса

Всемирная организация здравоохранения не видит угрозы глобальной чрезвычайной ситуации из-за метапневмовируса, сообщил в соцсетях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Метапневмовирус: ждать ли новой пандемии?

Это произошло после его телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом. Причина в том, что вирус является хорошо известным и сезонным.

Утверждение о том, что метапневмовирус (МПВ) дает 43% летальности не соответствует действительности, заявил профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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