Венгрия: ВОЗ не видит угрозы глобальной ЧС из-за метапневмовируса

Это произошло после его телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом. Причина в том, что вирус является хорошо известным и сезонным.

Утверждение о том, что метапневмовирус (МПВ) дает 43% летальности не соответствует действительности, заявил профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

