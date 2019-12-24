Онищенко: Эхинококкоз распространяется у собак из-за плохих ветеринаров
Депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, почему в России участились случаи паразитарных заболеваний собак.
Роспотребнадзор напомнил о смертельной опасности, передающейся через собак, пишет «Российская газета». В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах.
Наиболее неблагополучными по эхинококкозу являются Северный Кавказ, Урал, Иркутская область, Дальний Восток, страны Средней Азии. Учитывая важность проблемы, Роспотребнадзором подготовлен проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О предупреждении распространения эхинококкозов в Российской Федерации».
Депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в интервью НСН отметил, что ещё не так давно в нашей стране это заболевание было почти побеждено.
«Паразитарное заболевание. Оно опасно, но, слава богу, его не так много. Раньше оно было сведено почти под нулевой уровень, но [появилось] в связи с плохой работой ветеринарной службы и незнанием врачей практического здравоохранения. Клиника разнообразна, в зависимости от того, где локализуется паразит: в мозге, в мышцах, печени и т.д.», — рассказал собеседник НСН.
Ранее НСН сообщила, что вирус африканской чумы свиней (АЧС) был найден в вареной колбасе «Бутербродная» в Челябинске. Продукция весом в 285,6 кг была изготовлена 5 октября и через шесть дней доставлена в регион. Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что генетический материал вируса АЧС содержится в сырье и не мог попасть в колбасу иными способами.
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