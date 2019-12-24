Онищенко: Эхинококкоз распространяется у собак из-за плохих ветеринаров

Роспотребнадзор напомнил о смертельной опасности, передающейся через собак, пишет «Российская газета». В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах.

Наиболее неблагополучными по эхинококкозу являются Северный Кавказ, Урал, Иркутская область, Дальний Восток, страны Средней Азии. Учитывая важность проблемы, Роспотребнадзором подготовлен проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О предупреждении распространения эхинококкозов в Российской Федерации».

Депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в интервью НСН отметил, что ещё не так давно в нашей стране это заболевание было почти побеждено.