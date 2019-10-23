За африканскую чуму свиней накажут колбасу

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) был найден в вареной колбасе «Бутербродная» в Челябинске, сообщает «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория». Продукция весом в 285,6 кг была изготовлена 5 октября и через шесть дней доставлена в регион. Сейчас зараженная колбаса может продаваться в 136 местных магазинах, пишет Znak.

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что генетический материал вируса АЧС содержится в сырье и не мог попасть в колбасу иными способами.

«Африканскую чуму можно определить только у живой скотины. В таких случаях проводится лабораторный анализ, ищут источник, чаще всего им является сырье. На самом предприятии АЧС не может появиться и, занести ее просто так нельзя. При этом, хоть ветеринарная служба все проверит, но саму причину уже вряд ли найдешь. В большой партии свинины можно обнаружить, а в маленьких это очень сложно. Да и вообще вряд ли кто будет сейчас разбираться. Просто партию колбасы забракуют, заставят ее уничтожить - сжечь, предоставить о данном действии акт и на этом все закончится», - сказал эксперт.