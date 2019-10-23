За африканскую чуму свиней накажут колбасу
Ведущий эксперт в области мясной промышленности в эфире НСН рассказал, что выявить первоисточник АЧС невозможно.
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) был найден в вареной колбасе «Бутербродная» в Челябинске, сообщает «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория». Продукция весом в 285,6 кг была изготовлена 5 октября и через шесть дней доставлена в регион. Сейчас зараженная колбаса может продаваться в 136 местных магазинах, пишет Znak.
Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что генетический материал вируса АЧС содержится в сырье и не мог попасть в колбасу иными способами.
«Африканскую чуму можно определить только у живой скотины. В таких случаях проводится лабораторный анализ, ищут источник, чаще всего им является сырье. На самом предприятии АЧС не может появиться и, занести ее просто так нельзя. При этом, хоть ветеринарная служба все проверит, но саму причину уже вряд ли найдешь. В большой партии свинины можно обнаружить, а в маленьких это очень сложно. Да и вообще вряд ли кто будет сейчас разбираться. Просто партию колбасы забракуют, заставят ее уничтожить - сжечь, предоставить о данном действии акт и на этом все закончится», - сказал эксперт.
По данным Россельхознадзора, африканская чума свиней не представляет опасности для человека. В России этот вирус регистрируется с 2007 года. Болезнь среди животных распространяется быстрыми темпами, и высока вероятность летального исхода. Обычно заражение происходит через корм, диких животных, грызунов.
Борис Рябинкин напомнил, что для человека «подхватить» какую-либо бациллу довольно сложно, «если продукция прошла термообработку». Если же употребить «нечто сырое, например, молоко, то шанс намного выше.
Ранее сообщалось, что «Росконтроль» проверил бедра цыплят-бройлеров. Исследование показало,что у большинства испытуемых были обнаружены такие недостатки продукции, как затхлый запах, липкая поверхность и беловато-желтый цвет с серым оттенком. Содержание микроорганизмов до 24 раз превышало максимально допустимые значения. Кроме того, в мясе одной марки нашли бактерии группы кишечной палочки, a в мясе другой марки — сальмонеллы. Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что ничего страшного в подобных несоответствиях продукции стандарту нет.
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